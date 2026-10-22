22 de outubro de 2026
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Contorno Norte opera em Pare & Siga após acidente com carreta

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Carreta colidiu contra a barreira rígida
Carreta colidiu contra a barreira rígida

Uma carreta colidiu contra uma barreira rígida no km 5 do Contorno Norte, em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (22).

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O acidente ocorreu por volta das 9h50 e o trânsito foi totalmente bloqueado por aproximadamente 20 minutos para o socorro de uma vítima leve. 

No momento, o tráfego está parcialmente liberado e opera no sistema Pare & Siga. A ocorrência está em andamento e as equipes da Concessionária Tamoios permanecem no local.

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