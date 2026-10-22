Uma carreta colidiu contra uma barreira rígida no km 5 do Contorno Norte, em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (22).

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O acidente ocorreu por volta das 9h50 e o trânsito foi totalmente bloqueado por aproximadamente 20 minutos para o socorro de uma vítima leve.