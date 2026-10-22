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MERCADO DA BOLA

Foguete, lateral revelado no SP, é o 1º reforço do Taubaté

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O lateral Foguete, primeiro reforço do Burrão
O lateral Foguete, primeiro reforço do Burrão

O Taubaté iniciou oficialmente a montagem do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O Burro da Central anunciou no final da manhã desta quinta-feira (22) a contratação do lateral-direito Foguete, de 30 anos, que se torna o primeiro reforço confirmado para o setor de linha da equipe comandada pelo técnico Alberto Félix.

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Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde fez parte de uma geração vitoriosa em Cotia, o jogador também acumula no currículo convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Ele chega ao Joaquinzão após uma passagem consistente pelo Vitória-ES, clube pelo qual atuou em 65 partidas nas últimas temporadas.

Em suas primeiras palavras como atleta alviazul, Foguete destacou o entusiasmo com o novo desafio no futebol paulista.

"As expectativas são muito boas. Estou feliz e grato em poder defender o Taubaté. Espero que possamos fazer uma grande A2 e juntos conquistarmos nossos objetivos", afirmou o lateral, que aproveitou para definir o seu estilo de jogo para a torcida. "Podem esperar de mim um lateral ofensivo, mas comprometido e dedicado, que se entrega até o final."

Planejamento em andamento

Além do anúncio de Foguete, a diretoria do Taubaté já havia garantido a renovação do goleiro Adílson Júnior, um dos destaques do clube no último campeonato.

A chegada do lateral-direito abre a sequência de anúncios de novos nomes que integrarão o elenco de Alberto Félix nas próximas semanas, visando a preparação para o estadual.

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