O Taubaté iniciou oficialmente a montagem do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O Burro da Central anunciou no final da manhã desta quinta-feira (22) a contratação do lateral-direito Foguete, de 30 anos, que se torna o primeiro reforço confirmado para o setor de linha da equipe comandada pelo técnico Alberto Félix.

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Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde fez parte de uma geração vitoriosa em Cotia, o jogador também acumula no currículo convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Ele chega ao Joaquinzão após uma passagem consistente pelo Vitória-ES, clube pelo qual atuou em 65 partidas nas últimas temporadas.