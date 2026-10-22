Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de quarta-feira (21), na região da Praia da Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte. As vítimas fatais eram o motociclista Carlos Eric Santos Reis, de 29 anos, e uma mulher que estava na garupa e ainda não havia sido identificada pela Polícia Civil.
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A colisão aconteceu por volta das 21h10, na rodovia SPI-097/095 – contornos da Rodovia dos Tamoios –, segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião.
De acordo com o registro policial, a motocicleta caiu após a colisão, provocando a morte dos dois ocupantes. O outro veículo envolvido era um Chevrolet Tracker preto, ocupado por um casal e o filho pequeno.
A mulher e a criança sofreram ferimentos superficiais e foram encaminhadas para atendimento médico. O motorista do carro não ficou ferido, conforme as informações registradas no boletim.
Dinâmica do acidente
Em seu relato à polícia, o motorista do automóvel afirmou que a motocicleta teria entrado repentinamente em sua trajetória, provocando uma colisão frontal.
A autoridade policial informou que, com base nos elementos reunidos inicialmente, não havia indícios concretos suficientes para atribuir ao motorista uma conduta imprudente, negligente ou imperita que tivesse causado as mortes.
Por esse motivo, a ocorrência foi registrada inicialmente como acidente de trânsito com vítimas fatais, sem prejuízo de uma eventual reclassificação após a realização de perícias e outras diligências investigativas.
A dinâmica da colisão, as circunstâncias do acidente e as responsabilidades dos envolvidos ainda deverão ser apuradas.
O boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta quinta-feira (22), e o caso ficou sob apreciação da autoridade policial responsável.