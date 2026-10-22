Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de quarta-feira (21), na região da Praia da Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte. As vítimas fatais eram o motociclista Carlos Eric Santos Reis, de 29 anos, e uma mulher que estava na garupa e ainda não havia sido identificada pela Polícia Civil.

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A colisão aconteceu por volta das 21h10, na rodovia SPI-097/095 – contornos da Rodovia dos Tamoios –, segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião.