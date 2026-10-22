A quadrinista, ilustradora e roteirista Magô Pool, de São José dos Campos, é finalista da 68ª edição do Prêmio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos e pode se tornar a primeira mulher a vencer na categoria desde a sua criação no prêmio, em 2017.
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Ela concorre com a obra "Segue o baile", publicada pela Editora Veneta, que aborda temas como direitos humanos, racismo e violência policial. A narrativa apresenta a história de quatro jovens da periferia abordados pela polícia após a saída de um baile funk.
Disputam o prêmio na mesma categoria Helena Cunha, com "Você precisa saber de mim"; Monge Han, com "Daruma: identidade"; Luckas Iohanathan, com "Ouroboros"; e Marcelo Lelis, com "Reparações".
Prêmio Jabuti
O Prêmio Jabuti já está na 68ª edição e é promovido pela Câmara Brasileira do Livro e elege os melhores em quatro eixos e 22 categorias. Clique aqui para conhecer os finalistas de todas as categorias.
Nesta edição, o Jabuti recebeu 4.675 obras e projetos inscritos. Os vencedores serão conhecidos numa cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista, em 27 de outubro de 2026, e receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
Participam do prêmio obras em primeira edição lançadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.