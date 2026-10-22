A quadrinista, ilustradora e roteirista Magô Pool, de São José dos Campos, é finalista da 68ª edição do Prêmio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos e pode se tornar a primeira mulher a vencer na categoria desde a sua criação no prêmio, em 2017.

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Ela concorre com a obra "Segue o baile", publicada pela Editora Veneta, que aborda temas como direitos humanos, racismo e violência policial. A narrativa apresenta a história de quatro jovens da periferia abordados pela polícia após a saída de um baile funk.