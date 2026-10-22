A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) defendeu a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito e o respeito aos resultados das urnas em uma mensagem divulgada nessa quarta-feira (21), às vésperas do segundo turno da eleição presidencial.

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O documento também pede que Nossa Senhora Aparecida interceda pelo país e destaca a importância da verdade, da fraternidade e da paz.