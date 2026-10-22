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MORTE NO RIO

Idoso de 79 anos morre após afogamento no Rio Paraíba em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Rio Paraíba nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo
Rio Paraíba nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo

Um homem de 79 anos morreu após um afogamento em Caçapava, na tarde de quarta-feira (21). O caso ocorreu por volta das 16h20, nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, que cruza o Rio Paraíba.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento. Ao chegar ao local, os profissionais foram informados de que a vítima havia sido retirada da água por familiares.

Após os primeiros atendimentos, o idoso foi encaminhado ao pronto-socorro. Apesar dos esforços, a morte foi constatada na unidade de saúde.

As circunstâncias do afogamento não foram informadas. Não há imagens da ocorrência.

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