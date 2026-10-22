Um homem de 79 anos morreu após um afogamento em Caçapava, na tarde de quarta-feira (21). O caso ocorreu por volta das 16h20, nas proximidades da avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, que cruza o Rio Paraíba.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento. Ao chegar ao local, os profissionais foram informados de que a vítima havia sido retirada da água por familiares.