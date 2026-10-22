O escritor e educador Daniel Munduruku participa de um encontro literário gratuito nesta sexta-feira (23), às 19h, no Museu Municipal de São José dos Campos. O evento integra o projeto “São José, Cidade Leitora”, realizado pela Academia Joseense de Letras com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

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Pertencente ao povo indígena Munduruku, o autor nasceu em Belém (PA), é graduado em filosofia, doutor em educação pela USP e pós-doutor pela UFSCar. Com 62 livros publicados sobre a valorização dos conhecimentos ancestrais e vencedor do Prêmio Jabuti em diversas categorias, Daniel traz no currículo obras de destaque como “Meu vô Apolinário — Um mergulho no rio da (minha) memória”.