Uma mulher teria tentado sequestrar uma criança de seis anos de idade dentro de uma escola municipal em Jacareí.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na última sexta-feira (16) na Escola Municipal Professor Silvio Silveira Melo Filho, situada no Jardim Santa Maria, mas foi oficialmente registrado na Polícia Civil nessa quarta-feira (21).
De acordo com as informações constantes no boletim de ocorrência, o pai do menino compareceu à delegacia para relatar a tentativa de crime.
Conforme o relato, a avó paterna da vítima foi buscar o neto na instituição de ensino e flagrou o momento em que uma prestadora de serviços eventuais, identificada como Tábata, abordou o menino.
Mulher teria abordado criança
A investigada teria pedido o número de telefone da criança e combinado de ir buscá-la diretamente na sala de aula. Além disso, a suspeita orientou o aluno a não contar nada para nenhum responsável, prometeu chocolate e afirmou que iria pegá-lo quando ele estivesse sozinho.
A ação criminosa só foi frustrada porque a avó chegou ao local no mesmo instante, interceptou a abordagem e retirou o neto imediatamente.
Após ser impedida, a mulher ainda entregou seu número de telefone à professora da turma, alegando falsamente que o pai da criança havia pedido para repassar o contato.
Imagens de câmeras
Na segunda-feira (19), ainda de acordo com o registro policial, a direção da escola analisou as imagens das câmeras de segurança do circuito interno, que registraram a suspeita circulando próxima ao aluno, e comunicou o caso à Secretaria de Educação da cidade.
O pai conseguiu o número deixado pela investigada e verificou que o perfil dela em um aplicativo de mensagens exibia uma foto utilizando uma farda semelhante à da Escola de Cadetes, com menção a um batalhão da Polícia Militar de São Paulo.
O BO informa que a direção da escola apurou que a suspeita atuava apenas em "serviços eventuais/voluntários" em evento no local, e não integra o quadro fixo de funcionários.
O caso foi inicialmente registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacareí, mas será remetido ao Distrito Policial competente da área para dar continuidade às investigações sobre o crime de sequestro e cárcere privado tentado.
Procurada, a Secretaria de Educação de Jacareí ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.