Uma mulher teria tentado sequestrar uma criança de seis anos de idade dentro de uma escola municipal em Jacareí.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na última sexta-feira (16) na Escola Municipal Professor Silvio Silveira Melo Filho, situada no Jardim Santa Maria, mas foi oficialmente registrado na Polícia Civil nessa quarta-feira (21).