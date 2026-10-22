Obras de escavação do metrô em SP utilizam a maior tuneladora da América Latina que, por meio de votação popular, foi batizada de Hebe Camargo, em homenagem à apresentadora nascida em Taubaté. O equipamento começou a operar na expansão da Linha 2-Verde, que vai estender a malha metroviária da estação Penha, na zona leste da capital, até a futura estação Dutra, na divisa com Guarulhos.

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A escolha do nome da artista nascida perpetua a memória da "rainha da televisão brasileira" no maior projeto de infraestrutura de transporte sobre trilhos em andamento no país.