22 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Maior 'tatuzão' da América Latina homenageia Hebe Camargo

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência SP
Tuneladora Hebe Camargo
Tuneladora Hebe Camargo

Obras de escavação do metrô em SP utilizam a maior tuneladora da América Latina que, por meio de votação popular, foi batizada de Hebe Camargo, em homenagem à apresentadora nascida em Taubaté. O equipamento começou a operar na expansão da Linha 2-Verde, que vai estender a malha metroviária da estação Penha, na zona leste da capital, até a futura estação Dutra, na divisa com Guarulhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A escolha do nome da artista nascida perpetua a memória da "rainha da televisão brasileira" no maior projeto de infraestrutura de transporte sobre trilhos em andamento no país.

Com 133 metros de comprimento, peso aproximado de 2,6 mil toneladas e uma roda de corte com 11,67 metros de diâmetro, o "tatuzão" Hebe Camargo impressiona pelo porte e pela tecnologia empregada nas escavações.

Durante sua jornada para abrir 5,8 quilômetros de túnel, a máquina deve retirar cerca de 620 mil metros cúbicos de terra, volume comparável ao conteúdo de 248 piscinas olímpicas. Além de escavar o solo, o equipamento instala simultaneamente milhares de anéis de concreto que formam a estrutura de revestimento e sustentação das galerias.

Com avanço médio estimado em 12 metros por dia, a tuneladora Hebe Camargo atua em conjunto com a tuneladora Cora Coralina, acelerando as frentes de trabalho para conectar a capital paulista à Região Metropolitana de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários