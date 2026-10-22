Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio amigo, Gustavo Santos Scacabarozzi, 51 anos, para roubar bens e conseguir dinheiro em meio a dificuldades financeiras e a uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

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O crime ocorreu na noite de terça-feira (20), em um imóvel na rua Osvaldo de Andrade Junqueira, no bairro Belém, em Taubaté.