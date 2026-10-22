Uma mulher morreu após ser atropelada por um Fiat Uno na noite de quarta-feira (21), na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 53, em Lorena, no Vale do Paraíba. A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada por volta das 19h. A motorista do veículo permaneceu no local após o atropelamento.
A vítima, que não portava documentos, não foi identificada durante o atendimento ao acidente, tampouco após o registro da ocorrência no Distrito Policial de Lorena. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá.
O que diz a motorista?
Em depoimento na delegacia, a condutora do veículo, de 37 anos, disse que retornava de Guaratinguetá após levar o filho ao médico.
Ela disse que transitava pela faixa da esquerda, em velocidade aproximada de 90 km/h, quando ouviu forte
impacto na lateral direita do automóvel, percebendo o estilhaçamento do vidro do passageiro e danos em outras
partes do veículo.
Relatou que sinalizou e parou no acostamento, ocasião em que foi auxiliada por uma mulher que
também interrompeu seu deslocamento para prestar auxílio.
Declarou que, inicialmente, desconhecia a origem do impacto, imaginando tratar-se de objeto lançado contra o veículo
ou desprendido da pista. Acrescentou que a referida testemunha visualizou uma pessoa caída às margens da rodovia,
momento em que passou a suspeitar que o impacto pudesse estar relacionado a um atropelamento.
A motorista informou que providenciou a sinalização do local com triângulo de segurança e acionou os serviços de emergência, bem como entrou em contato com familiares, pois encontrava-se bastante abalada emocionalmente.
"Esclareceu que não visualizou a vítima antes do impacto em razão das condições noturnas e que somente tomou conhecimento da presença da pessoa após ser alertada pela testemunha que a auxiliava", diz trecho do BO.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e segue em investigação.