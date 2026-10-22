Uma mulher morreu após ser atropelada por um Fiat Uno na noite de quarta-feira (21), na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 53, em Lorena, no Vale do Paraíba. A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada por volta das 19h. A motorista do veículo permaneceu no local após o atropelamento.