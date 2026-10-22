A morte do comerciante Aluísio Federighi causou comoção em Aparecida, no Vale do Paraíba. Conhecido na cidade e ligado ao Hotel São Luiz, empreendimento que pertencia à família, ele morreu após complicações de saúde. O sepultamento está previsto para as 16h desta quinta-feira (22), no Cemitério Santa Rita, em Aparecida.

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A notícia foi divulgada pelo escritor Lúcio Mauro Dias, que publicou uma homenagem ao amigo nas redes sociais. “Hoje o bairro de Santa Rita acordou triste. Faleceu nosso amigo Aluísio Federighi”, escreveu.