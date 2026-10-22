A morte do comerciante Aluísio Federighi causou comoção em Aparecida, no Vale do Paraíba. Conhecido na cidade e ligado ao Hotel São Luiz, empreendimento que pertencia à família, ele morreu após complicações de saúde. O sepultamento está previsto para as 16h desta quinta-feira (22), no Cemitério Santa Rita, em Aparecida.
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A notícia foi divulgada pelo escritor Lúcio Mauro Dias, que publicou uma homenagem ao amigo nas redes sociais. “Hoje o bairro de Santa Rita acordou triste. Faleceu nosso amigo Aluísio Federighi”, escreveu.
Segundo informações de pessoas próximas, Aluísio havia passado por uma cirurgia para colocação de ponte de safena há algum tempo. Posteriormente, apresentou outras complicações e foi internado no Hospital Regional de São José dos Campos. Ele teve morte encefálica confirmada na quarta-feira (21).
Aluísio tinha aproximadamente 60 anos, era solteiro e não tinha filhos. Além do amor por Aparecida e os familiares, era apaixonado pelo time do Palmeiras.
Amigos lamentam a morte
A notícia provocou manifestações de pesar nas redes sociais, com mensagens de amigos e pessoas que conviveram com o comerciante.
Getulio José Araujo Silva publicou condolências e recordou a ligação da família de Aluísio com uma gráfica. Já Edson Almeida destacou a amizade e a paixão do comerciante pelos flashbacks da Rádio Aparecida.
“Grande amigo. Fã dos flashbacks da Rádio Aparecida”, escreveu Edson.
Maria de Fátima, que trabalhou para Aluísio, também prestou homenagem e ressaltou a relação de amizade construída ao longo dos anos. “Foi meu patrão, meu amigo, nunca esquecerei, gente finíssima, que ele descanse em paz”, publicou.
Ana Paula, que trabalhou na casa dele cuidando de sua mãe, também deixou uma mensagem de despedida e destacou a bondade do comerciante.
Outras manifestações lembraram os familiares e pediram conforto aos parentes e amigos neste momento de luto.
A morte de Aluísio deixa lembranças entre pessoas que conviveram com ele em Aparecida, especialmente no bairro Santa Rita, onde a notícia foi recebida com tristeza.