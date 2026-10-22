O técnico Wilson Júnior confirmou a permanência no comando do São José para a temporada de 2027. Após a conquista da Copa Paulista, o treinador acertou a renovação de contrato com a diretoria da Águia do Vale e já iniciou o planejamento do departamento de futebol para as disputas do Campeonato Paulista da Série A2 e da Série D do Brasileiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em entrevista ao programa Hora do Esporte, da TV Câmara de São José dos Campos, o treinador afirmou que o processo de reestruturação do elenco começou imediatamente após o término do torneio estadual.
"Já está confirmado, já estamos trabalhando nesse novo projeto. Não dá para parar no futebol. Estamos analisando o banco de dados do clube e mapeando nomes junto à diretoria para encontrar atletas que se encaixem no perfil técnico e financeiro do São José", declarou o treinador.
Desafio de mercado e atrativo do calendário
Wilson Júnior destacou que o planejamento prevê a manutenção da base vitoriosa da Copa Paulista, somada à chegada de reforços para suportar a maratona de jogos da Série A2. Segundo o comandante, a presença do clube na Série D no segundo semestre é um fator determinante para atrair atletas no mercado de transferências.
"O calendário completo é um diferencial importante nas negociações. Diferente de equipes que disputam apenas a A2 e ficam sem atividade no segundo semestre, o São José oferece estabilidade, estrutura de trabalho e um projeto competitivo para o ano todo", explicou.
Experiência na divisão
Com a renovação, o profissional irá para a sua 10ª participação na Série A2 do Paulista como treinador. Avaliando o período inicial de contestação à sua contratação, Wilson Júnior ressaltou que manteve a liderança focada no desempenho do grupo.
"Conheço a dinâmica do futebol e o nível de exigência. Sempre confiei no potencial do trabalho e encarei os questionamentos com naturalidade. O título da Copa Paulista chancela o projeto e eleva o patamar de todos no clube para os desafios que virão", concluiu.