O técnico Wilson Júnior confirmou a permanência no comando do São José para a temporada de 2027. Após a conquista da Copa Paulista, o treinador acertou a renovação de contrato com a diretoria da Águia do Vale e já iniciou o planejamento do departamento de futebol para as disputas do Campeonato Paulista da Série A2 e da Série D do Brasileiro.

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Em entrevista ao programa Hora do Esporte, da TV Câmara de São José dos Campos, o treinador afirmou que o processo de reestruturação do elenco começou imediatamente após o término do torneio estadual.