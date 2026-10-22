O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo têm previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira (22), com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo. A instabilidade é favorecida pela atuação de um cavado meteorológico e pela umidade vinda do oceano, segundo a previsão para o estado.

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Nas cidades do Litoral Norte, a chuva já foi registrada nas últimas 24 horas. Ubatuba acumulou 27 milímetros no bairro da Lagoinha, enquanto Caraguatatuba registrou 22 milímetros na região do Rio do Ouro. Em Ilhabela, o volume chegou a 20 milímetros na Armação.