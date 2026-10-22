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Vale e Litoral têm previsão de pancadas de chuva nesta quinta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil de SP
Mapa da precipitação em 24h mostra chuva intensa na RMVale
Mapa da precipitação em 24h mostra chuva intensa na RMVale

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo têm previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira (22), com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo. A instabilidade é favorecida pela atuação de um cavado meteorológico e pela umidade vinda do oceano, segundo a previsão para o estado.

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Nas cidades do Litoral Norte, a chuva já foi registrada nas últimas 24 horas. Ubatuba acumulou 27 milímetros no bairro da Lagoinha, enquanto Caraguatatuba registrou 22 milímetros na região do Rio do Ouro. Em Ilhabela, o volume chegou a 20 milímetros na Armação.

Os dados foram coletados às 6h25 desta quinta-feira (22).

Previsão para o estado

A previsão indica que as instabilidades devem persistir em grande parte do território paulista ao longo do dia. Além da chuva, há possibilidade de trovoadas e ventos fortes em pontos isolados.

Nas regiões da faixa leste paulista, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas máximas devem variar entre 22°C e 26°C.

Já no interior do estado, o sol deve aparecer entre poucas nuvens, com sensação de abafamento. Mesmo nessas áreas, não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante a tarde.

Nas demais regiões paulistas, as temperaturas máximas podem variar entre 27°C e 36°C.

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