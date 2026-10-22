Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva após invadir a casa da ex-companheira e tentar atear fogo ao imóvel, no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ação ocorreu na quarta-feira (21), após acionamento do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) via 190.

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A vítima relatou aos policiais que o suspeito descumpriu a ordem judicial ao entrar no local e fazer ameaças. Em seguida, ele espalhou álcool pelo chão e ameaçou usar um isqueiro para iniciar o incêndio.