Uma mulher procurada pela Justiça por estupro de vulnerável foi presa por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Lorena.
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A abordagem ocorreu no bairro Parque das Rodovias, na quarta-feira (21).
Os policiais realizaram a consulta criminal e constataram o mandado de prisão em aberto contra a suspeita. Ela foi conduzida ao plantão policial da cidade, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.