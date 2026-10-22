22 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Mulher procurada por estupro de vulnerável é presa em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher procurada pela Justiça por estupro de vulnerável foi presa por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem ocorreu no bairro Parque das Rodovias, na quarta-feira (21). 

Os policiais realizaram a consulta criminal e constataram o mandado de prisão em aberto contra a suspeita. Ela foi conduzida ao plantão policial da cidade, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários