A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes em diversas regiões paulistas entre esta quinta-feira (22) e sábado (24). Durante os três dias, as instabilidades devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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A sequência de dias chuvosos aumenta o risco de encharcamento do solo, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos em áreas de encosta.
O alerta reforça o aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que coloca o Vale do Paraíba e o Litoral Norte sob atenção para tempestades e ventos nesta quinta-feira.
Recomendações
Durante os temporais, a recomendação é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e manter distância de rios e córregos. Também não se deve procurar abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas.
Em áreas suscetíveis a deslizamentos, moradores devem observar sinais como rachaduras em paredes, inclinação de postes e árvores ou estalos no solo.
Para evitar acidentes durante os vendavais, a orientação é realizar previamente a limpeza de calhas e ralos, a verificação de telhados, a fixação de objetos soltos e a poda preventiva de galhos de árvores.
Em emergências, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.