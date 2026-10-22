A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes em diversas regiões paulistas entre esta quinta-feira (22) e sábado (24). Durante os três dias, as instabilidades devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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A sequência de dias chuvosos aumenta o risco de encharcamento do solo, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos em áreas de encosta.