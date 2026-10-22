22 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil coloca estado de SP em alerta para 3 dias de chuvas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência SP
Defesa Civil do Estado de São Paulo
Defesa Civil do Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas moderadas a fortes em diversas regiões paulistas entre esta quinta-feira (22) e sábado (24). Durante os três dias, as instabilidades devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A sequência de dias chuvosos aumenta o risco de encharcamento do solo, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos em áreas de encosta. 

O alerta reforça o aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que coloca o Vale do Paraíba e o Litoral Norte sob atenção para tempestades e ventos nesta quinta-feira.

Recomendações

Durante os temporais, a recomendação é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e manter distância de rios e córregos. Também não se deve procurar abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas.

Em áreas suscetíveis a deslizamentos, moradores devem observar sinais como rachaduras em paredes, inclinação de postes e árvores ou estalos no solo.

Para evitar acidentes durante os vendavais, a orientação é realizar previamente a limpeza de calhas e ralos, a verificação de telhados, a fixação de objetos soltos e a poda preventiva de galhos de árvores.

Em emergências, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários