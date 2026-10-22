O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão sob alerta para a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e ventos fortes nesta quinta-feira (22).

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Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão indica volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia com risco de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, descargas elétricas e queda de granizo. Para as cidades da faixa litorânea, o órgão estadual chama a atenção ainda para o risco de agitação marítima.