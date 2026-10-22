O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão sob alerta para a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e ventos fortes nesta quinta-feira (22).
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Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão indica volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia com risco de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, descargas elétricas e queda de granizo. Para as cidades da faixa litorânea, o órgão estadual chama a atenção ainda para o risco de agitação marítima.
A Defesa Civil também alerta para instabilidades que devem trazer pancadas de chuva moderadas em diversas regiões paulistas na sexta-feira (23) e no sábado (24).
O acúmulo de chuvas pode causar encharcamento do solo e a elevação dos níveis de rios e córregos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encosta, além de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Recomendações e emergência
Para evitar acidentes, a Defesa Civil recomenda medidas preventivas antes do início dos temporais, como a limpeza de calhas e ralos, verificação de telhados e fixação de objetos soltos.
Durante as tempestades, a orientação é não buscar abrigo sob árvores, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em áreas suscetíveis a deslizamentos, moradores devem ficar atentos a rachaduras em paredes, inclinação de postes e árvores ou estalos no solo.
Em situações de emergência, o atendimento é feito pela Defesa Civil no telefone 199 e pelo Corpo de Bombeiros no 193.