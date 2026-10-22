Duas pessoas morreram e três ficaram levemente feridas após uma colisão frontal no km 23 da rodovia SPI 097/055, trecho do Contorno de Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (21), por volta das 21h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios, os veículos envolvidos foram uma motocicleta Honda CG Fan e um SUV GM Tracker.
O acidente
O motociclista, que trafegava no sentido leste, iniciou uma manobra de ultrapassagem de um caminhão, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o carro, que seguia no sentido oeste.
As duas pessoas que estavam na motocicleta não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os óbitos foram constatados pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA). As três pessoas que ocupavam o automóvel sofreram ferimentos leves.
Tráfego
Houve interdição total das faixas nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, trabalho pericial e remoção dos corpos pela funerária.
O tráfego foi totalmente liberado já na quinta-feira (22), às 1h37, após a aplicação de pó de serra para a limpeza do óleo na pista. Os veículos foram removidos ao posto da Polícia Militar Rodoviária por volta das 2h15.