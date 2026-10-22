Duas pessoas morreram e três ficaram levemente feridas após uma colisão frontal no km 23 da rodovia SPI 097/055, trecho do Contorno de Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (21), por volta das 21h.

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De acordo com o Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios, os veículos envolvidos foram uma motocicleta Honda CG Fan e um SUV GM Tracker.