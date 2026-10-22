Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso em São José dos Campos. A prisão ocorreu na rua Pedro Antônio de Castro Pinheiro, no bairro Vila Dirce, na noite de terça-feira (20).

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Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram dois homens e os abordaram. Um deles tinha mandado de prisão civil em aberto, além de antecedentes criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas.