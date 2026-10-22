Um homem evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo, foi capturado em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na quarta-feira (21) durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua do Cruzeiro, no bairro Santa Cruz 1.