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Foragido com dez anos de pena a cumprir é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo, foi capturado em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na quarta-feira (21) durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua do Cruzeiro, no bairro Santa Cruz 1.

O suspeito tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas foi abordado. Em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de recaptura em aberto e o status de foragido, restando ainda dez anos de pena a cumprir em regime fechado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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