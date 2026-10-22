Um incêndio destruiu a casa de uma família de sete pessoas e provocou a morte dos dois animais de estimação do casal. Adriana Panta Ferreira, de 44 anos, o marido, Walisson Márcio Santos da Silva, também de 44, e os cinco filhos conseguiram sair do imóvel sem ferimentos. Agora, eles tentam recomeçar após perderem praticamente todos os bens.

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O incêndio aconteceu em 2 de outubro, em Santa Maria, no Distrito Federal. Segundo Adriana, o fogo começou depois que o filho de 4 anos pegou um acendedor de fogão na cozinha. No momento, ela amamentava uma das crianças para colocá-la para dormir antes de preparar o almoço. Uma das filhas lavava a louça, enquanto outras duas crianças estavam no quarto.