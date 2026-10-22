Um incêndio destruiu a casa de uma família de sete pessoas e provocou a morte dos dois animais de estimação do casal. Adriana Panta Ferreira, de 44 anos, o marido, Walisson Márcio Santos da Silva, também de 44, e os cinco filhos conseguiram sair do imóvel sem ferimentos. Agora, eles tentam recomeçar após perderem praticamente todos os bens.
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O incêndio aconteceu em 2 de outubro, em Santa Maria, no Distrito Federal. Segundo Adriana, o fogo começou depois que o filho de 4 anos pegou um acendedor de fogão na cozinha. No momento, ela amamentava uma das crianças para colocá-la para dormir antes de preparar o almoço. Uma das filhas lavava a louça, enquanto outras duas crianças estavam no quarto.
Mãe retirou os filhos antes que o fogo se espalhasse
Ao perceber as chamas, Adriana tentou conter o incêndio jogando água no estofado. O fogo, porém, atingiu o sofá e se espalhou rapidamente pela residência.
A dona de casa contou que sua prioridade foi retirar as crianças do imóvel. A família também temeu uma possível explosão do botijão de gás, mas o registro estava fechado.
Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou três viaturas para atender à ocorrência.
Quando chegaram, os militares encontraram a casa, composta por sala, cozinha, dois quartos e banheiro, tomada pelas chamas. As equipes combateram o fogo e conseguiram impedir que ele atingisse as residências vizinhas.
Família perdeu os bens e dois animais de estimação
Adriana e os filhos foram avaliados pelos socorristas, mas não precisaram de atendimento hospitalar. Segundo as informações divulgadas, nenhum deles sofreu ferimentos ou apresentou sinais de inalação de fumaça.
Os dois animais de estimação da família, um cachorro e um gato, morreram no incêndio.
Walisson, que trabalha como guardador de carros, estava fora de casa quando o fogo começou. Ao retornar, encontrou o imóvel destruído.
“Queimou tudo, tudinho”, relatou.
Apesar das perdas, Adriana destacou o apoio recebido de pessoas da comunidade, que contribuíram com doações para ajudar a família a enfrentar o momento difícil.
Família precisa de materiais para reconstruir a casa
Atualmente, o casal e os cinco filhos estão abrigados temporariamente em uma residência de apenas um quarto. O espaço é pequeno para acomodar as sete pessoas e oferece pouco conforto para a família.
A principal necessidade, neste momento, é conseguir materiais de construção para recuperar a estrutura da casa e permitir que todos voltem a morar no imóvel.
A família também recebe contribuições financeiras para viabilizar a reconstrução.
Como ajudar a família
Quem puder contribuir pode realizar doações por Pix, utilizando as chaves informadas pelos moradores:
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Adriana Panta Ferreira: 014.896.671-30 (CPF)
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Walisson Márcio Santos da Silva: 707.888.981-91 (CPF)
Segundo Adriana, embora tenham perdido os bens materiais, as doações e a solidariedade da comunidade têm ajudado a família a enfrentar as consequências do incêndio e a buscar condições para recomeçar.