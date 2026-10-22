A advogada de 42 anos que chutou a porta de uma vizinha enquanto estava enrolada em uma toalha já havia sido denunciada por injúria racial por outra moradora do mesmo condomínio. Em maio deste ano, a vítima registrou um boletim de ocorrência após, segundo seu relato, ser alvo de ofensas racistas.

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O caso ocorreu em Águas Claras, no Distrito Federal. A moradora relatou que os ataques verbais aconteceram quando ela passava em frente ao apartamento da advogada, no décimo andar do edifício. Segundo a denúncia, a mulher teria usado expressões racistas para ofendê-la, incluindo os termos “preta, pobre, suja, imunda, favelada e má”.