O São José Basketball perdeu por 83 a 68 para o Bauru na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela segunda rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua sem vencer em duas rodadas, já que também perdeu na estreia para o Franca. Por sua vez, os bauruenses conquistaram o segundo triunfo no torneio nacional. Vieta, do Bauru, com 28 pontos, foi o principal cestinha da partida.
Na próxima rodada, os joseenses fazem o primeiro jogo e casa, quando recebem o Unifacisa (PB), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o Bauru foi melhor que o São José durante a maior parte do tempo, porém, sem conseguir abrir vantagem contundente. Assim, a equipe da região também conseguiu marcar forte no final e viu os donos da casa ficarem apenas um ponto na frente: 23 a 21.
Já no segundo quarto o São José começou melhor e virou o placar nos primeiros minutos. Animada, a equipe joseense ampliou ainda mais a vantagem e ficou em situação confortável no período.
Em determinado momento, a vantagem chegou a dez pontos. No final do período, o São José ainda conseguiu sustentar sete pontos na frente do Bauru: 41 a 34.
Na etapa final, a equipe joseense voltou mais desligada e viu o Bauru atropelar no terceiro quarto, empatando o jogo e passando depois à frente do placar, abrindo vantagem. Contudo, no final do quarto, o São José novamente encostou e o time mandante ficou com um ponto a mais: 59 a 58.
Nos últimos dez minutos, os joseenses passaram à frente no começo, mas erraram muito em viram o Bauru de novo virar. Com isso, o time da casa abriu vantagem grande e o São José não conseguiu reverter, consumando sua segunda derrota na temporada.