O São José Basketball perdeu por 83 a 68 para o Bauru na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela segunda rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua sem vencer em duas rodadas, já que também perdeu na estreia para o Franca. Por sua vez, os bauruenses conquistaram o segundo triunfo no torneio nacional. Vieta, do Bauru, com 28 pontos, foi o principal cestinha da partida.