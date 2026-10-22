A mulher agredida após um ato político do senador Flávio Bolsonaro (PL) revelou seu nome, Mariana, e relatou pela primeira vez as agressões sofridas enquanto aguardava um carro por aplicativo. Segundo ela, o ataque começou após um homem fazer comentários ofensivos sobre eleitores e direcionar as provocações a ela, que vestia uma camisa vermelha.

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O episódio aconteceu no domingo (18), na estação Butantã do metrô, na zona oeste de São Paulo. Atriz e arte-educadora, Mariana contou que decidiu voltar às redes sociais depois de dez anos afastada para apresentar sua versão dos fatos e refletir sobre a violência sofrida. Um vídeo da ocorrência circulou nas redes sociais.