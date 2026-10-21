Um delegado recém-empossado na Polícia Civil de São Paulo atirou contra dois jovens durante uma abordagem a uma motocicleta na manhã de domingo (18). O policial afirma que o disparo foi acidental, após o condutor da moto puxar seu braço durante a ação. As duas vítimas foram socorridas e permaneciam internadas até quarta-feira (21).
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O caso ocorreu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os jovens baleados são Luan Gomes Santos Cardoso, de 22 anos, e Gabriely Gonçalves Zaneli, de 18. Parte da ocorrência foi registrada por câmeras de segurança.
Como ocorreu o disparo durante a abordagem
De acordo com o boletim de ocorrência, o delegado Carlos Eduardo Martins Filho, de 33 anos, estava acompanhado de um investigador em uma viatura da Polícia Civil. Os agentes circulavam pela rua Tapajós durante diligências relacionadas à investigação de um homicídio quando avistaram duas motocicletas emparelhadas, cujos condutores conversavam entre si.
A situação levantou suspeitas de possível roubo. Os policiais deram ordem de parada, mas, segundo o registro policial, os motociclistas não obedeceram inicialmente.
Na avenida Tiradentes, um dos condutores reduziu a velocidade e a viatura se aproximou. Quando os veículos ficaram lado a lado, o motociclista teria puxado o braço do delegado pela camisa.
Segundo a versão apresentada pelo policial, ele tentou se desvencilhar e temeu perder o controle da arma funcional. Nesse momento, ocorreu o disparo, que atingiu os dois jovens.
Após serem baleados, eles seguiram por alguns metros antes de caírem da motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.
Estado de saúde dos jovens baleados
Até quarta-feira (21), Luan e Gabriely continuavam internados em hospitais de Guarulhos. Segundo as informações divulgadas, Luan estava em estado grave.
Gabriely foi atingida na perna esquerda e sofreu uma fratura no fêmur direito. Ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas continuava sentindo dores de cabeça após o impacto provocado pela queda, conforme relato de seu pai, Egner Zaneli.
Nenhum objeto ilícito foi encontrado com os dois jovens. O outro motociclista, que havia escapado da abordagem inicial, foi localizado posteriormente. De acordo com o boletim, também não foram encontrados materiais ilícitos com ele.
Polícia diz que disparo ocorreu de forma acidental
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como localização e apreensão de veículo, desobediência, resistência e disparo de arma de fogo.
Ao analisar a ocorrência, o delegado Pedro Barbosa de Medeiros Lima afirmou que a abordagem policial foi amparada por suspeita fundamentada de roubo. O registro também menciona que a viatura teria utilizado sinais sonoros e luminosos para determinar a parada, embora esses sinais não possam ser identificados nas imagens de segurança citadas no caso.
A autoridade policial destacou que há indícios de desobediência à ordem de parada e de violência contra o delegado, em referência ao suposto puxão no braço do agente.
O responsável pelo registro, no entanto, ressaltou que o disparo atingiu duas pessoas e precisa ser devidamente apurado e documentado. Segundo ele, as versões apresentadas pelo delegado e pelo investigador são coincidentes e apontam para um disparo involuntário.
A dinâmica da ocorrência deverá ser esclarecida por meio de exames periciais solicitados pela polícia.
Pai de jovem baleada cobra investigação
Egner Zaneli, pai de Gabriely, afirmou que a família está angustiada e quer respostas sobre o que aconteceu durante a abordagem. Ele questionou como o disparo ocorreu e por que sua filha foi atingida.
O pai também relatou que a jovem precisou passar por cirurgia e continua enfrentando as consequências físicas do episódio. Para ele, as imagens de segurança e os laudos periciais são fundamentais para esclarecer a dinâmica dos fatos.
Zaneli defendeu uma investigação transparente, com preservação das provas e apuração de todas as circunstâncias, independentemente de o envolvido ser um agente público.
Delegado tomou posse no mês passado
Carlos Eduardo Martins Filho havia tomado posse no cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo no mês anterior à ocorrência, conforme publicação no Diário Oficial.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do disparo, a atuação dos policiais durante a abordagem e a responsabilidade pelos ferimentos sofridos pelos dois jovens.