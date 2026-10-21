Um delegado recém-empossado na Polícia Civil de São Paulo atirou contra dois jovens durante uma abordagem a uma motocicleta na manhã de domingo (18). O policial afirma que o disparo foi acidental, após o condutor da moto puxar seu braço durante a ação. As duas vítimas foram socorridas e permaneciam internadas até quarta-feira (21).

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O caso ocorreu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os jovens baleados são Luan Gomes Santos Cardoso, de 22 anos, e Gabriely Gonçalves Zaneli, de 18. Parte da ocorrência foi registrada por câmeras de segurança.