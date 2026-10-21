Uma operação da Polícia Civil em São José dos Campos, resultou na apreensão de aproximadamente 203 frascos de medicamentos emagrecedores e anabolizantes, além de cigarros eletrônicos e uma substância com características semelhantes às da maconha.
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A ação teve como foco a fiscalização de encomendas suspeitas que circulavam pelo sistema postal. Durante a inspeção, os policiais encontraram produtos escondidos em diferentes tipos de embalagens, utilizadas possivelmente para dificultar a identificação do conteúdo.
Segundo a Polícia Civil, os materiais estavam distribuídos entre caixas de papelão, recipientes de isopor, sacos plásticos e embalagens térmicas, alguns deles protegidos por várias camadas.
Além dos medicamentos e anabolizantes, os agentes apreenderam aproximadamente 60 gramas de uma substância semelhante à maconha e nove cigarros eletrônicos.
Todo o material foi recolhido e encaminhado para perícia. As análises deverão auxiliar na identificação das substâncias e na verificação de possíveis irregularidades relacionadas à origem e à comercialização dos produtos.
Investigação sobre distribuição clandestina
A Polícia Civil trabalha agora para identificar quem enviou as encomendas, quem receberia os produtos e se existe uma estrutura organizada para distribuição e comercialização irregular das mercadorias.
Uma das linhas de investigação busca esclarecer se o sistema postal vem sendo utilizado por grupos envolvidos no transporte clandestino de medicamentos, anabolizantes, entorpecentes e outros produtos cuja comercialização é proibida ou depende de autorização específica.
As investigações continuam para identificar os possíveis envolvidos e esclarecer a origem dos materiais apreendidos.