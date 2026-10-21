Uma operação da Polícia Civil em São José dos Campos, resultou na apreensão de aproximadamente 203 frascos de medicamentos emagrecedores e anabolizantes, além de cigarros eletrônicos e uma substância com características semelhantes às da maconha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação teve como foco a fiscalização de encomendas suspeitas que circulavam pelo sistema postal. Durante a inspeção, os policiais encontraram produtos escondidos em diferentes tipos de embalagens, utilizadas possivelmente para dificultar a identificação do conteúdo.