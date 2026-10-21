Um acidente envolvendo um motociclista provocou trânsito intenso no Anel Viário de São José dos Campos, no início da noite desta quarta-feira (21). A ocorrência foi registrada na via que liga a região sul ao Centro da cidade e dificultou a volta para casa de centenas de motoristas que passavam pelo local.
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Equipes de resgate e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram mobilizados para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as circunstâncias do acidente.
O acidente aconteceu justamente em um dos horários de maior movimento no Anel Viário, considerado uma das principais ligações entre diferentes regiões de São José dos Campos. Com a movimentação das equipes de atendimento, o trânsito ficou congestionado, provocando lentidão e transtornos para os joseenses que retornavam do trabalho.
Quatro mortes de motociclistas em 2026
O novo acidente chama a atenção para o histórico recente de ocorrências graves no Anel Viário. Conforme levantamento publicado no último domingo (18), quatro pessoas morreram em três acidentes envolvendo motocicletas registrados em diferentes trechos da via ao longo de 2026.
O caso mais recente aconteceu há apenas seis dias, na quinta-feira (15), quando Roger Eduardo do Prado, de 41 anos, morreu após colidir contra a traseira de um trator equipado com roçadeira, na Avenida Florestan Fernandes, nas proximidades do Jardim Serimbura.
Em 23 de maio, Carlos Gustavo Souza, de 25 anos, morreu em um acidente de motocicleta nas proximidades do Viaduto José Paula da Silva.
Já em 1º de fevereiro, Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19, morreram após a motocicleta em que estavam atingir a traseira de um guincho utilizado em serviços municipais, na Avenida Senador Teotônio Vilela, próximo à Prefeitura.
Os três acidentes fatais ocorreram em circunstâncias distintas, mas reforçam a preocupação com a segurança dos motociclistas que utilizam diariamente o corredor viário.
As circunstâncias do acidente registrado nesta quarta-feira ainda deverão ser esclarecidas.