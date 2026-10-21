Um acidente envolvendo um motociclista provocou trânsito intenso no Anel Viário de São José dos Campos, no início da noite desta quarta-feira (21). A ocorrência foi registrada na via que liga a região sul ao Centro da cidade e dificultou a volta para casa de centenas de motoristas que passavam pelo local.

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Equipes de resgate e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram mobilizados para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as circunstâncias do acidente.