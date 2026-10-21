O corpo de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no início da tarde desta quarta-feira (21). A jovem estava desaparecida desde 9 de outubro, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
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A localização ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Beatriz foi vista pela última vez em um bar no bairro Bom Jesus, no município mineiro, antes de desaparecer.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida assumiu a investigação. Antes disso, as buscas mobilizaram equipes da delegacia de Jaboticatubas, da Delegacia Regional de Santa Luzia e da Delegacia Especializada Antissequestro, ligada ao Departamento Estadual de Operações Especiais.
Jovem desapareceu após conversa dentro de carro
Em entrevista à Itatiaia, a irmã de Beatriz, Geovana Luiza, relatou que a jovem estava em um bar com conhecidos quando disse que iria conversar dentro de um carro.
Segundo o relato, Beatriz pediu que fossem procurá-la caso não retornasse em cinco minutos. Como ela não voltou, um dos homens que estavam no local foi atrás dela, mas o veículo já havia deixado o estabelecimento.
Desde então, familiares buscavam informações sobre o paradeiro da jovem.
Família relata ameaças antes do desaparecimento
Ainda de acordo com Geovana, Beatriz não tinha dívidas, mas teria recebido ameaças da atual namorada de seu ex-companheiro.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte ou a identificação de possíveis suspeitos. A investigação deverá esclarecer o que aconteceu com a jovem e apurar se houve participação de terceiros.