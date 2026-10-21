O corpo de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no início da tarde desta quarta-feira (21). A jovem estava desaparecida desde 9 de outubro, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

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A localização ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Beatriz foi vista pela última vez em um bar no bairro Bom Jesus, no município mineiro, antes de desaparecer.