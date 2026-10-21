Uma empresa pode conseguir o reajuste necessário para cobrir os novos custos e, ainda assim, precisar de financiamento para manter a operação . Ao analisar a nova jornada e a reforma tributária, é esse descompasso que me preocupa: a despesa começa antes de o novo preço virar recebimento .

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No relatório O caixa entre a nova escala e o novo preço, do Grupo Assertif, simulamos uma prestadora que assume R$ 63 mil mensais de gastos adicionais com pessoal e negocia um reajuste que deixa R$ 70 mil líquidos a mais por mês . A folha maior começa no primeiro mês . O cliente só paga o novo preço no sexto .