Uma empresa pode conseguir o reajuste necessário para cobrir os novos custos e, ainda assim, precisar de financiamento para manter a operação
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No relatório O caixa entre a nova escala e o novo preço, do Grupo Assertif, simulamos uma prestadora que assume R$ 63 mil mensais de gastos adicionais com pessoal e negocia um reajuste que deixa R$ 70 mil líquidos a mais por mês
Com os gastos iniciais de adaptação e os cinco meses de espera, o saldo cai para R$ 15 mil
Na frente tributária, recolher antes um tributo ou demorar mais para aproveitar um crédito pode exigir capital de giro, mesmo sem aumento equivalente da carga
Ganhos de produtividade e economias tributárias podem aliviar a conta
Há uma decisão comercial que merece atenção
Por isso, eu levaria a data do primeiro pagamento para a negociação, junto com o novo preço
Antes de aceitar mais alguns meses de espera, a diretoria precisa conhecer o dinheiro que comprometerá e de onde ele sairá