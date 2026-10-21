Sem médico

A Prefeitura de Taubaté informou à Câmara que a única médica endocrinologista infantil que atuava na rede municipal se aposentou em dezembro de 2025. Desde então, a Policlínica não tem profissional da área.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

A informação foi repassada ao Legislativo em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).