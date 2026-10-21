Sem médico
A Prefeitura de Taubaté informou à Câmara que a única médica endocrinologista infantil que atuava na rede municipal se aposentou em dezembro de 2025. Desde então, a Policlínica não tem profissional da área.
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Requerimento
A informação foi repassada ao Legislativo em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Concurso
Na resposta à Câmara, a Prefeitura afirmou que, no mês de julho, abriu concurso público para contratar 28 médicos, sendo um endocrinologista infantil. Não foi informada uma previsão de quando o profissional iniciará atendimento na rede municipal.
Fila
Segundo a Prefeitura, "a falta de médicos especialistas gerou uma fila de espera na rede municipal, cujo panorama atual apresenta demandas reprimidas em três áreas específicas".
Espera
Na Neurologia Pediátrica, 2.780 pacientes aguardam atendimento desde outubro de 2024. Na Endocrinologia Pediátrica, 767 pacientes esperam por consulta desde dezembro de 2025. E, na Alergologia Pediátrica, 725 crianças aguardam assistência desde novembro de 2025.