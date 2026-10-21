21 de outubro de 2026
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Simpósio debaterá segurança hídrica na Bacia do Rio Paraíba

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Rogério Marques/CBH-PS
Promovido pelo CBH-PS e pela SP Águas, evento será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, em Taubaté
Promovido pelo CBH-PS e pela SP Águas, evento será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, em Taubaté

Simpósio
O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) e a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) realizarão em novembro, nos dias 26 e 27, em Taubaté, a quinta edição do Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul. O encontro será promovido no Departamento de Comunicação e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté).

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Tema
Com o tema “Entre secas e extremos climáticos: o papel dos reservatórios na segurança hídrica da Bacia do Paraíba do Sul”, o evento busca promover o diálogo sobre os desafios atuais da gestão das águas e as estratégias necessárias para ampliar a segurança hídrica em uma das bacias mais importantes do país.

Programa
A programação reunirá representantes dos governos federal, estaduais e municipais, comitês de bacias hidrográficas, instituições de ensino e pesquisa, órgãos técnicos e gestores, sociedade civil e especialistas de diferentes áreas. Durante os dois dias, serão realizados painéis, palestras, debates, apresentações de trabalhos científicos e atividades externas voltadas à troca de conhecimentos e experiências.

Informações
Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas por meio desse link.

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