Simpósio

O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) e a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) realizarão em novembro, nos dias 26 e 27, em Taubaté, a quinta edição do Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul. O encontro será promovido no Departamento de Comunicação e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tema

Com o tema “Entre secas e extremos climáticos: o papel dos reservatórios na segurança hídrica da Bacia do Paraíba do Sul”, o evento busca promover o diálogo sobre os desafios atuais da gestão das águas e as estratégias necessárias para ampliar a segurança hídrica em uma das bacias mais importantes do país.