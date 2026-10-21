Um condutor de equipamento de mobilidade individual autopropelido foi flagrado circulando irregularmente pelo Anel Viário na manhã desta quarta-feira (21). A infração foi identificada por agentes da Mobilidade Urbana de São José dos Campos, que abordaram o usuário e o orientaram sobre as regras de trânsito.

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Segundo a Prefeitura, o equipamento estava com a velocidade adequada e não apresentava indícios de modificações para aumentar seu desempenho. A irregularidade estava no local escolhido para a circulação, já que esses veículos não podem trafegar em vias com limite de velocidade superior a 40 km/h.