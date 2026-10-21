A coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que aceita as condições apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para a divulgação de informações bancárias, fiscais e telefônicas do petista e de seus familiares. A resposta será formalizada em documento a ser protocolado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na quinta-feira (22), às 11h.

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Segundo o senador Camilo Santana (PT-CE), integrante da coordenação da campanha petista, Lula não pretende contestar as exigências feitas pelo adversário, desde que ele também concorde em divulgar os dados solicitados.