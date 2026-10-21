A coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que aceita as condições apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para a divulgação de informações bancárias, fiscais e telefônicas do petista e de seus familiares. A resposta será formalizada em documento a ser protocolado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na quinta-feira (22), às 11h.
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Segundo o senador Camilo Santana (PT-CE), integrante da coordenação da campanha petista, Lula não pretende contestar as exigências feitas pelo adversário, desde que ele também concorde em divulgar os dados solicitados.
Em declaração sobre o caso, Santana afirmou que as condições apresentadas por Flávio representam uma tentativa de alterar os termos do desafio lançado pelo presidente. O petista, segundo o senador, está disposto a atender a todas as solicitações, desde que haja reciprocidade.
Flávio apresenta lista com 19 exigências
Flávio Bolsonaro apresentou nesta quarta-feira (21) uma lista com 19 condições para atender ao desafio de Lula. Os pedidos foram anexados ao procedimento protocolado pelo PT no TSE e abrangem informações financeiras, telefônicas e administrativas relacionadas ao presidente, a familiares e a pessoas próximas ao governo federal.
Entre os pontos apresentados pelo senador estão dados bancários e fiscais de empresas ligadas aos filhos de Lula, registros de encontros do presidente com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e informações sobre a lobista Roberta Luchsinger.
A lista também inclui solicitações sobre despesas do cartão corporativo da Presidência da República, voos realizados em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), visitas aos palácios presidenciais e reuniões de pessoas próximas ao governo com autoridades.
Pedidos são divididos em quatro frentes
As 19 exigências foram organizadas em quatro grupos. O primeiro reúne solicitações relacionadas a empresas e pessoas ligadas à família do presidente e ao Instituto Lula.
O segundo trata de informações sobre a relação do governo federal com Daniel Vorcaro, enquanto o terceiro envolve Roberta Luchsinger e o caso das fraudes contra aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A quarta frente concentra pedidos de informações sobre gastos custeados com recursos públicos, incluindo despesas da Presidência e deslocamentos oficiais.
A campanha de Lula afirma que aceita as condições apresentadas por Flávio Bolsonaro, desde que o senador também cumpra os termos propostos e permita a divulgação das informações solicitadas.