21 de outubro de 2026
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Luzia morre aos 82 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Luzia morre aos 82 anos; veja notas de falecimento em SJC
Luzia morre aos 82 anos; veja notas de falecimento em SJC

UZIA DOS REIS FIRMINO

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 21/10/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 22/10/2026, às 13h30

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MARIA CATARINA DA SILVA

Idade: 93 anos
Data de falecimento: 21/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Piranguçu/MG, 21/10/2026, às 16h30

LAIS HELENA QUEIROZ DE MELO PEREZ DA SILVA

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h

LAIS HELENA QUEIROZ DE MELLO

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h

AMELIO MOREIRA DE ALMEIDA FILHO

Idade: 52 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Avareí – Jacareí/SP, 21/10/2026, às 16h

(CINZAS) OSVALDO PERES DA SILVA

Idade: 68 anos
Data de falecimento: 26/02/2021
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h

ZILA D ANGELO MIMESSI

Idade: 78 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, em 21/10/2026, das 10h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 15h

CLAUDETE PEREIRA PORTES

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 21/10/2026, das 8h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC, 21/10/2026, às 15h

ANA CRISTINA COSTA

Idade: 43 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 14h

CÉLIO FERREIRA DA SILVA (DESPOJO)

Idade: 120 anos
Data de falecimento: 19/07/2020
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier – SJC/SP, 21/10/2026, às 13h

ANTONIA DAMASIO LEAL

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC, 21/10/2026, às 11h

AMADEU MARTINS DE CASTRO

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana – SJC, 21/10/2026, às 11h

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

Idade: 49 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 10h

WAGNER OLIMPIO

Idade: 55 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, de 20/10/2026, às 21h, até 21/10/2026, às 9h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 9h30

MARIA APARECIDA DA SILVA

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, de 20/10/2026, às 17h, até 21/10/2026, às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC, 21/10/2026, às 8h

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