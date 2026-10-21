UZIA DOS REIS FIRMINO
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 21/10/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 22/10/2026, às 13h30
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MARIA CATARINA DA SILVA
Idade: 93 anos
Data de falecimento: 21/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Piranguçu/MG, 21/10/2026, às 16h30
LAIS HELENA QUEIROZ DE MELO PEREZ DA SILVA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h
LAIS HELENA QUEIROZ DE MELLO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h
AMELIO MOREIRA DE ALMEIDA FILHO
Idade: 52 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Avareí – Jacareí/SP, 21/10/2026, às 16h
(CINZAS) OSVALDO PERES DA SILVA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 26/02/2021
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 16h
ZILA D ANGELO MIMESSI
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, em 21/10/2026, das 10h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 15h
CLAUDETE PEREIRA PORTES
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 21/10/2026, das 8h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC, 21/10/2026, às 15h
ANA CRISTINA COSTA
Idade: 43 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 14h
CÉLIO FERREIRA DA SILVA (DESPOJO)
Idade: 120 anos
Data de falecimento: 19/07/2020
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier – SJC/SP, 21/10/2026, às 13h
ANTONIA DAMASIO LEAL
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – SJC, 21/10/2026, às 11h
AMADEU MARTINS DE CASTRO
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana – SJC, 21/10/2026, às 11h
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
Idade: 49 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, 21/10/2026, às 10h
WAGNER OLIMPIO
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, de 20/10/2026, às 21h, até 21/10/2026, às 9h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, 21/10/2026, às 9h30
MARIA APARECIDA DA SILVA
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, de 20/10/2026, às 17h, até 21/10/2026, às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC, 21/10/2026, às 8h