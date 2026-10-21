A família procura por Jorge Luís Guimarães dos Santos Ferreira, desaparecido após viajar do Paraná para São José dos Campos.

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Ele chegou à cidade em 9 de outubro de 2026, acompanhado de um amigo, para participar de festividades nas proximidades da rodoviária, incluindo um evento de forró.