A família procura por Jorge Luís Guimarães dos Santos Ferreira, desaparecido após viajar do Paraná para São José dos Campos.
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Ele chegou à cidade em 9 de outubro de 2026, acompanhado de um amigo, para participar de festividades nas proximidades da rodoviária, incluindo um evento de forró.
Segundo o relato da família, desde então não há notícias sobre o paradeiro de Jorge. As tentativas de contato por telefone não tiveram resultado, e o celular dele deixou de funcionar.
A família busca informações que ajudem a localizar o desaparecido. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento após a participação nos eventos.
Como ajudar
Quem tiver informações que possam contribuir para localizar Jorge pode entrar em contato com a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) pelo telefone (12) 3931-0248.