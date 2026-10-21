21 de outubro de 2026
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FAMÍLIA PEDE AJUDA

Onde está Jorge? Jovem foi a festa em SJC e desapareceu

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jorge Luís Guimarães dos Santos Ferreira viajou do Paraná para São José dos Campos em 9 de outubro e não foi mais visto
Jorge Luís Guimarães dos Santos Ferreira viajou do Paraná para São José dos Campos em 9 de outubro e não foi mais visto

A família procura por Jorge Luís Guimarães dos Santos Ferreira, desaparecido após viajar do Paraná para São José dos Campos. 

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Ele chegou à cidade em 9 de outubro de 2026, acompanhado de um amigo, para participar de festividades nas proximidades da rodoviária, incluindo um evento de forró.

Segundo o relato da família, desde então não há notícias sobre o paradeiro de Jorge. As tentativas de contato por telefone não tiveram resultado, e o celular dele deixou de funcionar.

A família busca informações que ajudem a localizar o desaparecido. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento após a participação nos eventos.

Como ajudar

Quem tiver informações que possam contribuir para localizar Jorge pode entrar em contato com a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) pelo telefone (12) 3931-0248.

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