O papa Leão 14 não precisará de tratamentos adicionais contra o câncer de pulmão, segundo um boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21). Os exames realizados após a cirurgia confirmaram que a doença estava localizada e que o tumor foi retirado. O pontífice recebeu alta no último sábado (17) e já retomou as atividades no Vaticano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O comunicado foi assinado pelo médico do papa, Luigi Carbone, e pelo cirurgião Stefano Margaritora. Segundo os profissionais, os resultados do exame histológico e das análises de biologia molecular do tecido removido confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uma das formas mais comuns de câncer de pulmão.