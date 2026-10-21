O papa Leão 14 não precisará de tratamentos adicionais contra o câncer de pulmão, segundo um boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21). Os exames realizados após a cirurgia confirmaram que a doença estava localizada e que o tumor foi retirado. O pontífice recebeu alta no último sábado (17) e já retomou as atividades no Vaticano.
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O comunicado foi assinado pelo médico do papa, Luigi Carbone, e pelo cirurgião Stefano Margaritora. Segundo os profissionais, os resultados do exame histológico e das análises de biologia molecular do tecido removido confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uma das formas mais comuns de câncer de pulmão.
A avaliação oncológica concluiu que não há necessidade de terapias adicionais. O resultado representa uma notícia positiva para a recuperação do líder da Igreja Católica, que passou por uma cirurgia no último dia 13.
Papa retoma agenda
Leão 14 voltou à Praça de São Pedro nesta quarta-feira para participar da primeira audiência geral desde a operação. Aos 71 anos, o pontífice chegou em um papamóvel aberto, foi recebido com aplausos e cumprimentou os fiéis, acenando para a multidão e abençoando bebês durante o percurso.
O papa teve o lobo inferior do pulmão direito removido durante a cirurgia. O procedimento foi concluído sem complicações, e o tumor foi retirado.
Na audiência, o pontífice agradeceu o apoio recebido durante o período de tratamento, sem comentar diretamente o diagnóstico.
“A primeira coisa que quero dizer a vocês é: obrigado pelo apoio e pelas orações”, afirmou aos fiéis reunidos na praça.
Em seguida, Leão 14 pediu que os presentes renovassem a confiança na bondade e na misericórdia de Deus. A celebração seguiu o formato habitual, com uma homilia em italiano e saudações finais em sete idiomas. O evento durou cerca de 50 minutos.
Viagem internacional
Apesar da evolução favorável, ainda há dúvidas sobre o ritmo de recuperação do pontífice e a intensidade de sua agenda nos próximos meses.
Leão 14 tem uma viagem programada para o Uruguai, a Argentina e o Peru, entre os dias 6 e 17 de novembro. O roteiro está mantido, mas poderá passar por mudanças conforme a recuperação do papa.
O cirurgião-chefe afirmou que o pontífice poderá estar totalmente recuperado a tempo da viagem. Já o secretário de Estado do Vaticano indicou que pode ser necessário reduzir o ritmo das atividades para preservar a recuperação.
Eleito em maio de 2025, Leão 14 lidera a Igreja Católica, que reúne cerca de 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo. O diagnóstico de câncer provocou preocupação entre católicos, mas os resultados dos exames indicam que a doença estava localizada e foi tratada cirurgicamente.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo