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PREVISÃO

RMVale tem alerta de chuvas, raios e ventos fortes até sábado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Defesa Civil de SP
Estado de São Paulo está em atenção para chuvas
Estado de São Paulo está em atenção para chuvas

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em estado de atenção para a ocorrência de chuvas entre quinta-feira (22) e sábado (24). A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.

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O alerta abrange todo o território paulista e foi divulgado nesta quarta-feira (21), por meio do Boletim Meteorológico Especial do El Niño. A previsão indica a atuação de sistemas meteorológicos que devem manter o tempo instável durante os próximos três dias.

Na quinta-feira (22), as pancadas de chuva podem ganhar força principalmente à tarde e à noite. Há possibilidade de volumes elevados em curtos períodos, o que aumenta o risco de transtornos em áreas urbanas e regiões próximas a rios e córregos.

Na sexta-feira (23), a instabilidade deve continuar, com novas pancadas de intensidade moderada a forte, raios e rajadas de vento. No sábado (24), a tendência é de continuidade das chuvas em grande parte do estado, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

Riscos e orientações

Segundo a Defesa Civil, a sequência de chuvas pode provocar o encharcamento do solo e a elevação dos níveis de rios e córregos, favorecendo alagamentos, enxurradas, transbordamentos pontuais e deslizamentos de terra. Também há possibilidade de queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

“Estamos alertando a população de forma antecipada para que haja tempo de preparação”, afirma o tenente-coronel Adriano Baruffaldi, diretor da Defesa Civil.

O órgão recomenda que os moradores limpem calhas e ralos, verifiquem as condições dos telhados e prendam objetos que possam ser levados pelo vento. A poda preventiva de galhos que ofereçam risco também é indicada.

Durante as tempestades, a orientação é evitar áreas alagadas e nunca atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, seja a pé ou de veículo. Também é importante manter distância de rios e córregos e não procurar abrigo sob árvores, postes ou estruturas metálicas.

Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados e estalos no terreno. Ao identificar esses sinais, é necessário afastar-se do local e acionar a Defesa Civil.

O órgão mantém o monitoramento das condições meteorológicas e poderá atualizar as orientações conforme a evolução da previsão.

Como receber alertas

A população pode receber gratuitamente os avisos da Defesa Civil por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade desejada para o número 40199.

Em situações de emergência, os contatos são a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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