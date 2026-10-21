O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em estado de atenção para a ocorrência de chuvas entre quinta-feira (22) e sábado (24). A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O alerta abrange todo o território paulista e foi divulgado nesta quarta-feira (21), por meio do Boletim Meteorológico Especial do El Niño. A previsão indica a atuação de sistemas meteorológicos que devem manter o tempo instável durante os próximos três dias.