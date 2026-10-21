As mortes de motociclistas aumentaram 22% na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) entre janeiro e setembro de 2026, enquanto a participação das motos no total de óbitos no trânsito passou de 42% para 51,7%.

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Ao todo, 154 motociclistas perderam a vida em acidentes nos nove primeiros meses do ano, o maior número para o período desde o início da série histórica do Infosiga, em 2015 – trata-se do sistema do governo estadual que monitora a letalidade no trânsito.