O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (21) que aceita abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, desde que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, também tenha seus dados divulgados.

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Natural de Caraguatatuba, no Litoral Norte, o ex-chefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao centro das atenções após revelações sobre mensagens que integram uma investigação da Polícia Federal.