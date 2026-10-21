O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo direcionado aos moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte para pedir votos na reta final da campanha presidencial.

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Na gravação, divulgada por militantes da região, o petista cita cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), destaca propostas para educação e geração de empregos e convoca os eleitores a votar nele no dia 25 de outubro, data do segundo turno.