O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo direcionado aos moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte para pedir votos na reta final da campanha presidencial.
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Na gravação, divulgada por militantes da região, o petista cita cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), destaca propostas para educação e geração de empregos e convoca os eleitores a votar nele no dia 25 de outubro, data do segundo turno.
“Meus queridos companheiros do Vale do Paraíba e do Litoral Norte”, inicia Lula, antes de mencionar São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, entre outros municípios.
Ao longo da mensagem, o presidente apresenta a eleição como uma escolha sobre os rumos do país e defende a educação como prioridade para o desenvolvimento brasileiro. Ele também destaca a criação de empregos de qualidade e a formação profissional da população.
“Tem gente que quer um país de escola de tempo integral, tem gente que quer um país onde o Pé-de-Meia garanta que as crianças continuem na escola”, afirma Lula. Na sequência, o presidente diz que o programa atende 60 mil estudantes na região.
Ao final do vídeo, Lula pede apoio dos eleitores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte e reforça o número de sua candidatura nas urnas.
“Por isso eu queria pedir a você de São José dos Campos, Taubaté, Caraguatatuba e demais cidades da região, dia 25, vote 13, para que o Brasil continue no rumo certo, crescendo e se desenvolvendo”, declara.
Flávio faz vídeos com Tarcísio
Enquanto Lula tenta ampliar o apoio regional com uma mensagem direta aos eleitores, o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente no segundo turno, aposta em gravações ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Os vídeos são direcionados a municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte e vêm sendo divulgados por prefeitos da região. A estratégia busca aproximar a candidatura do senador das administrações municipais e associar uma eventual vitória do candidato do PL à ampliação de investimentos e parcerias com o governo estadual.
Entre os prefeitos que publicaram as gravações estão Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos; Sérgio Victor (Novo), de Taubaté; Celso Florêncio (PL), de Jacareí; Ricardo Piorino (PL), de Pindamonhangaba; e Rodrigo Nascimento (PL), de Cunha.
Nas mensagens, Tarcísio cita o município para o qual o vídeo foi produzido, menciona ações do governo paulista e pede votos para Flávio. O governador também argumenta que a sintonia entre os governos estadual e federal pode facilitar a execução de projetos nas cidades.
“Agora muito mais vai vir por aí e vai ser muito mais fácil se a gente tiver o alinhamento do governo federal, se a gente tiver Flávio Bolsonaro presidente”, afirma Tarcísio em uma das gravações.
As publicações também destacam a parceria entre os gestores municipais e o governo paulista, com a defesa de alianças políticas para ampliar ações e investimentos.
Flávio venceu na RMVale
A estratégia de campanha de Flávio Bolsonaro se apoia no resultado obtido pelo senador no primeiro turno na RMVale.
O candidato do PL recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos. Lula somou 472.162 votos, ou 32,54%. A diferença entre os dois chegou a 366.004 votos.
Entre os municípios da região, Flávio obteve resultados expressivos em Igaratá, onde alcançou 61,07% dos votos válidos, e Caçapava, com 60,57%. Em Taubaté, o senador recebeu 60,12%, enquanto Lula ficou com 28,74%.
Nas maiores cidades da RMVale, a vantagem do candidato do PL também foi significativa. Em São José dos Campos, Flávio recebeu 240.721 votos, correspondentes a 57,35% dos válidos, contra 136.451 votos de Lula, ou 32,51%.
Em Jacareí, o senador obteve 75.767 votos, equivalentes a 58,26%, enquanto o presidente somou 41.901 votos, ou 32,22%.
Lula venceu em três municípios da região: Areias, São José do Barreiro e Bananal.