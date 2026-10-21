Uma mulher foi presa na noite de terça-feira (21) após confessar ter matado o companheiro com veneno, decapitado e esquartejado o corpo e escondido as partes em diferentes locais, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 16 de outubro. A suspeita foi identificada como Esther Pestana Cabral.

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