Uma mulher foi presa na noite de terça-feira (21) após confessar ter matado o companheiro com veneno, decapitado e esquartejado o corpo e escondido as partes em diferentes locais, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 16 de outubro. A suspeita foi identificada como Esther Pestana Cabral.
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A investigação começou depois que o filho de Edmilson Batista Vila Verde encontrou parte do corpo do pai dentro da residência onde ele morava, no bairro Austin, e acionou a Polícia Militar. Os policiais foram até o imóvel e solicitaram a presença de agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Durante a perícia e as buscas, os investigadores encontraram o tronco da vítima dentro da casa. No local, também localizaram uma nota fiscal de luvas que teriam sido utilizadas no esquartejamento. O documento ajudou a polícia a identificar a farmácia onde o produto havia sido comprado.
Cabeça e membros estavam dentro de carro
Enquanto uma equipe realizava buscas nas proximidades da residência, a cerca de 500 metros do imóvel, os policiais encontraram a cabeça e os membros da vítima dentro do próprio carro de Edmilson, estacionado na rua.
Paralelamente, outra equipe foi até a farmácia identificada a partir da nota fiscal. No estabelecimento, os investigadores apuraram que Esther havia comprado as luvas.
Mulher confessou o crime após depoimento
Levada à delegacia para prestar depoimento, Esther apresentou inicialmente uma versão diferente dos fatos. De acordo com a Polícia Civil, ela confessou o crime depois de ser confrontada com as informações reunidas durante a investigação.
A mulher foi autuada em flagrante por ocultação de cadáver. Como o assassinato teria ocorrido em 16 de outubro, a autoridade policial também solicitou à Justiça a prisão temporária da suspeita por homicídio qualificado.