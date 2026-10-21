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LUTO NA MÚSICA

Adeus, Johnny Marques: músico morre aos 58 anos em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Johnny Marques morreu após sofrer um grave AVC
Johnny Marques morreu após sofrer um grave AVC

Johnny Marques, conhecido pelo trabalho musical em Guaratinguetá e região, morreu aos 58 anos nesta quarta-feira (21), após sofrer um grave AVC (Acidente Vascular Cerebral) na semana passada. Ele estava internado desde então, e teve a morte constatada nesta quarta, comovendo familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória na música e no esporte.

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Doador de órgãos, segundo amigos, Johnny teve os órgãos captados por uma equipe de Campinas para viabilizar a doação. O gesto representa a possibilidade de ajudar outras pessoas mesmo após sua morte.

Além da carreira musical, Johnny teve uma trajetória ligada ao vôlei. Ele jogou profissionalmente pelo Santos e pelo Pinheiros e também trabalhou como professor da modalidade no Clube Literário.

Na música, ele era conhecido por se apresentar tocando violão e cantando em diversos bares e festas de Guaratinguetá e de cidades da região. Sua atuação no cenário musical local o aproximou do público e de diferentes gerações de frequentadores desses espaços.

Johnny deixa a esposa, uma filha e duas netas.

Velório e sepultamento

De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório está previsto para começar às 13h desta quarta-feira (21), no IML (Instituto Médico Legal), próximo ao Senac, em Guaratinguetá.

O sepultamento está marcado para quinta-feira (22), às 8h, no Cemitério do Pedregulho. A família recebeu manifestações de pesar e mensagens de apoio neste momento de despedida.

“Sua música vai continuar viva em nossos corações. Descanse em paz”, diz mensagem.

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