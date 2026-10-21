Johnny Marques, conhecido pelo trabalho musical em Guaratinguetá e região, morreu aos 58 anos nesta quarta-feira (21), após sofrer um grave AVC (Acidente Vascular Cerebral) na semana passada. Ele estava internado desde então, e teve a morte constatada nesta quarta, comovendo familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória na música e no esporte.

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Doador de órgãos, segundo amigos, Johnny teve os órgãos captados por uma equipe de Campinas para viabilizar a doação. O gesto representa a possibilidade de ajudar outras pessoas mesmo após sua morte.