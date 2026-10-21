A paralisação dos motoristas e cobradores da ABC Transportes terminou por volta das 14h30 desta quarta-feira (21), em Taubaté, após o pagamento do adiantamento salarial que estava atrasado desde terça-feira (20).
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Com o fim do movimento, a circulação dos ônibus foi retomada, com previsão de atendimento aos passageiros no horário de pico do fim da tarde.
A interrupção do transporte coletivo deixou passageiros sem ônibus durante boa parte do dia e provocou transtornos para trabalhadores, estudantes e moradores que dependiam do serviço para chegar ao trabalho, às escolas e a unidades de saúde.
A paralisação ocorreu após os funcionários não receberem o adiantamento salarial na data prevista. O impasse mobilizou o sindicato da categoria, a empresa responsável pelo transporte e a Prefeitura de Taubaté, que se manifestaram ao longo do dia.
Atraso no pagamento
Segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a ABC Transportes havia informado que não conseguiria realizar o pagamento do adiantamento salarial na terça-feira (20), alegando dificuldades financeiras.
Durante a manhã, o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, informou que a empresa havia comunicado a realização do depósito e que os valores deveriam ser creditados nas contas dos funcionários. Mesmo assim, os ônibus permaneceram nas garagens enquanto os trabalhadores aguardavam a confirmação do pagamento.
A paralisação afetou a rotina dos passageiros e aumentou a procura por alternativas de transporte. Durante a manhã, uma corrida por aplicativo entre o Cecap e a Avenida Independência, que normalmente custava cerca de R$ 12, chegou a R$ 35, segundo levantamento divulgado pelo Vale 360 News.
Prefeitura afirma que repassou recursos
A Prefeitura de Taubaté informou que realizou às 8h desta quarta-feira o repasse dos recursos destinados ao adiantamento salarial dos motoristas. O pagamento estava previsto inicialmente para terça-feira (20).
Em nota, a administração municipal afirmou que o repasse havia sido efetuado e que aguardava a confirmação dos créditos nas contas dos funcionários para a retomada integral do serviço.
O município também informou que o pagamento anterior havia ocorrido em 5 de outubro.
Prefeitura vai avaliar medidas
Além de informar o repasse, a Prefeitura criticou a interrupção do transporte coletivo. Segundo a administração, o movimento começou sem aviso prévio ao governo municipal e sem a manutenção dos serviços considerados indispensáveis à população.
A Secretaria de Mobilidade Urbana deverá encaminhar o caso à Procuradoria-Geral do Município para avaliar as medidas cabíveis.
A Prefeitura também apontou o aumento dos custos do transporte público em 2026, relacionado a um aditivo contratual firmado em 2023, que prorrogou a concessão até 2034.
De acordo com a administração, a mudança alterou o modelo de remuneração da concessionária, que passou a considerar os quilômetros rodados, em vez do número de passageiros transportados. O município afirma que mantém negociações com a empresa sobre questões contratuais.
Empresa alegou dificuldades
A Busvale (Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba), que representa a ABC Transportes, informou que a concessionária comunicou aos funcionários, ainda na terça-feira, que não conseguiria pagar o adiantamento salarial devido a dificuldades financeiras momentâneas.
A entidade afirmou que a empresa foi surpreendida pela paralisação e defendeu o diálogo para reduzir os impactos aos passageiros.
Durante a manhã, o sindicato havia atribuído o atraso à falta de repasses municipais. A Prefeitura, por sua vez, declarou que transferiu os recursos às 8h desta quarta-feira.
Com o pagamento e o encerramento do movimento, o transporte coletivo voltou a operar em Taubaté. As questões financeiras e contratuais entre a concessionária e o município, porém, continuam em discussão.