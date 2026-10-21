A paralisação dos motoristas e cobradores da ABC Transportes terminou por volta das 14h30 desta quarta-feira (21), em Taubaté, após o pagamento do adiantamento salarial que estava atrasado desde terça-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o fim do movimento, a circulação dos ônibus foi retomada, com previsão de atendimento aos passageiros no horário de pico do fim da tarde.