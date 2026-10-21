Vídeo mostra o cenário do grave acidente que mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (21) em Aparecida, entre as ruas Prof. José Borges e Santos Dumont, no bairro Santa Rita.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O motorista de 80 anos foi estacionar o carro nas vagas em frente à Prefeitura de Aparecida, momento em que perdeu o controle da direção e caiu com o veículo de uma altura de aproximadamente cinco metros, em cima de outros veículos que estavam estacionados.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro de Aparecida, consciente e orientado, com ferimentos leves.
O local foi isolado e deixado em segurança, aos cuidados do Policiamento e da Guarda Civil Municipal, para demais providências.
O impacto chamou a atenção de quem passava pela região. Imagens registradas por moradores mostram o veículo tombado de lado após despencar da parte alta. Com a queda, outros veículos estacionados no pátio inferior acabaram sendo atingidos e sofreram danos severos.