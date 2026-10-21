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CAIU EM PÁTIO

VÍDEO: Motorista perde controle e carro despenca em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rádio Aparecida
Motorista perdeu o controle do carro e despencou em pátio de Aparecida
Motorista perdeu o controle do carro e despencou em pátio de Aparecida

Vídeo mostra o cenário do grave acidente que mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (21) em Aparecida, entre as ruas Prof. José Borges e Santos Dumont, no bairro Santa Rita.

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O motorista de 80 anos foi estacionar o carro nas vagas em frente à Prefeitura de Aparecida, momento em que perdeu o controle da direção e caiu com o veículo de uma altura de aproximadamente cinco metros, em cima de outros veículos que estavam estacionados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro de Aparecida, consciente e orientado, com ferimentos leves.

O local foi isolado e deixado em segurança, aos cuidados do Policiamento e da Guarda Civil Municipal, para demais providências.

O impacto chamou a atenção de quem passava pela região. Imagens registradas por moradores mostram o veículo tombado de lado após despencar da parte alta. Com a queda, outros veículos estacionados no pátio inferior acabaram sendo atingidos e sofreram danos severos.

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