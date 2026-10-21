Vídeo mostra o cenário do grave acidente que mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (21) em Aparecida, entre as ruas Prof. José Borges e Santos Dumont, no bairro Santa Rita.

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O motorista de 80 anos foi estacionar o carro nas vagas em frente à Prefeitura de Aparecida, momento em que perdeu o controle da direção e caiu com o veículo de uma altura de aproximadamente cinco metros, em cima de outros veículos que estavam estacionados.