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Um grupo de jogadores do São José encarou a estrada, a pé, e foi para Aparecida, em um total de 80 quilômetros de caminhada, na manhã desta última terça-feira (20), pelo acostamento da Rodovia Presidente Dutra.

Na bagagem, apenas algumas mochilas com comida, água e, principalmente, agradecimento. Afinal de contas, a Águia do Vale conquistou o inédito título da Copa Paulista na noite do último sábado (17), quando venceu o União São João nos pênaltis, garantindo também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Com nove pessoas, o grupo seguiu a rota tão tradicional para os romeiros. E aproveitou o momento para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Os jogadores Martinelli, Euller, Joao Lucas, João Ramos, Vitinho e Lucão, além dos fisioterapeutas Wilson e Caio, e do assessor de imprensa Victor Cônsoli, participaram da caminhada.

“Depois de 80 quilômetros de caminhada, chegamos a Aparecida! O #GloriosoEsquadrão concluiu sua romaria até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em um momento de fé e agradecimento pela conquista do título inédito da Copa Paulista!”, disse o clube em suas redes sociais.