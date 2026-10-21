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ACIDENTE

URGENTE: Carro despenca de muro e atinge veículos em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro caiu sobre outros veículos em pátio de Aparecida
Carro caiu sobre outros veículos em pátio de Aparecida

Um acidente impressionante mobiliza equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (21) em Aparecida. Um veículo de passeio perdeu o controle, quebrou a estrutura de proteção e despencou de um muro de arrimo elevado, atingindo outros carros que estavam estacionados em área interna do prédio da Prefeitura Municipal.

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O impacto chamou a atenção de quem passava pela região. Imagens registradas por moradores mostram o veículo branco tombado de lado após despencar da parte alta. Com a queda, outros veículos estacionados no pátio inferior acabaram sendo atingidos e sofreram danos severos. 

O motorista de 80 anos foi estacionar o carro nas vagas em frente à Prefeitura de Aparecida, momento em que perdeu o controle da direção e caiu com o veículo de uma altura de aproximadamente cinco metros, em cima de outros veículos que estavam estacionados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro de Aparecida, consciente e orientado, com ferimentos leves.

O local foi isolado e deixado em segurança, aos cuidados do Policiamento e da Guarda Civil Municipal, para demais providências.

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