Um acidente impressionante mobiliza equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (21) em Aparecida . Um veículo de passeio perdeu o controle, quebrou a estrutura de proteção e despencou de um muro de arrimo elevado, atingindo outros carros que estavam estacionados em área interna do prédio da Prefeitura Municipal.

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O impacto chamou a atenção de quem passava pela região . Imagens registradas por moradores mostram o veículo branco tombado de lado após despencar da parte alta . Com a queda, outros veículos estacionados no pátio inferior acabaram sendo atingidos e sofreram danos severos .