Doze integrantes da Voepass tornaram-se réus pela queda do avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. Entre as vítimas, cinco tinham ligação com o Vale do Paraíba.

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A Justiça Federal recebeu a denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal), que atribui aos denunciados crimes relacionados à segurança do transporte aéreo.