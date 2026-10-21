Moradores do bairro dos Freitas, na zona norte de São José dos Campos, completaram cinco dias enfrentando problemas com a falta de água nesta quarta-feira (21). O desabastecimento começou na última sexta-feira (16) e continua prejudicando famílias que vivem na Rua Dona Linda e na Travessa Jesus de Nazaré.
Apesar das promessas de normalização feitas pela Sabesp, moradores afirmam que o problema ainda não foi resolvido. Segundo uma moradora, a concessionária havia informado que o fornecimento seria restabelecido na terça-feira (20), mas a previsão não se confirmou.
"Desde sexta-feira estamos sem água. A Sabesp informou ontem que seria restabelecida, mas não aconteceu. Hoje deram a mesma resposta", relatou a moradora nesta quarta-feira.
A situação tem provocado transtornos na rotina das famílias, que enfrentam dificuldades para realizar atividades básicas, como cozinhar, lavar louça e utilizar o banheiro.
Ronaldo, morador do bairro, contou que estava utilizando galões de água para conseguir realizar algumas tarefas domésticas. Segundo ele, o problema é recorrente e já havia ocorrido na semana anterior.
Outro morador, Carlos, relatou que vive com uma família grande, incluindo três netos, e que todos estão sendo prejudicados pela falta de abastecimento. Ele afirmou que fez diversas reclamações à Sabesp, mas não conseguiu uma solução.
Nesta quarta-feira, moradores também relataram a chegada de água em parte da região, mas o fornecimento teria sido insuficiente e interrompido novamente.
Sabesp afirma que reparo foi concluído
Em nota atualizada nesta quarta-feira (21), a Sabesp informou que o reparo do vazamento identificado na rede de abastecimento do bairro dos Freitas foi concluído durante a manhã.
Segundo a concessionária, o abastecimento está em processo de normalização gradual. A empresa, no entanto, não informou um horário exato para que todas as residências afetadas voltem a receber água regularmente.
Na terça-feira (20), a Sabesp já havia informado que o fornecimento seria restabelecido ao longo daquele dia, o que, segundo os moradores, não aconteceu.
A concessionária informou ainda que permanece à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual, disponível em www.sabesp.com.br.