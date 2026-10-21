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SEM ÁGUA

Moradores ficam cinco dias sem água em bairro de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Moradores estão em água na região norte de São José
Moradores estão em água na região norte de São José

Moradores do bairro dos Freitas, na zona norte de São José dos Campos, completaram cinco dias enfrentando problemas com a falta de água nesta quarta-feira (21). O desabastecimento começou na última sexta-feira (16) e continua prejudicando famílias que vivem na Rua Dona Linda e na Travessa Jesus de Nazaré.

Apesar das promessas de normalização feitas pela Sabesp, moradores afirmam que o problema ainda não foi resolvido. Segundo uma moradora, a concessionária havia informado que o fornecimento seria restabelecido na terça-feira (20), mas a previsão não se confirmou.

"Desde sexta-feira estamos sem água. A Sabesp informou ontem que seria restabelecida, mas não aconteceu. Hoje deram a mesma resposta", relatou a moradora nesta quarta-feira.

A situação tem provocado transtornos na rotina das famílias, que enfrentam dificuldades para realizar atividades básicas, como cozinhar, lavar louça e utilizar o banheiro.

Ronaldo, morador do bairro, contou que estava utilizando galões de água para conseguir realizar algumas tarefas domésticas. Segundo ele, o problema é recorrente e já havia ocorrido na semana anterior.

Outro morador, Carlos, relatou que vive com uma família grande, incluindo três netos, e que todos estão sendo prejudicados pela falta de abastecimento. Ele afirmou que fez diversas reclamações à Sabesp, mas não conseguiu uma solução.

Nesta quarta-feira, moradores também relataram a chegada de água em parte da região, mas o fornecimento teria sido insuficiente e interrompido novamente.

Sabesp afirma que reparo foi concluído

Em nota atualizada nesta quarta-feira (21), a Sabesp informou que o reparo do vazamento identificado na rede de abastecimento do bairro dos Freitas foi concluído durante a manhã.

Segundo a concessionária, o abastecimento está em processo de normalização gradual. A empresa, no entanto, não informou um horário exato para que todas as residências afetadas voltem a receber água regularmente.

Na terça-feira (20), a Sabesp já havia informado que o fornecimento seria restabelecido ao longo daquele dia, o que, segundo os moradores, não aconteceu.

A concessionária informou ainda que permanece à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual, disponível em www.sabesp.com.br.

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