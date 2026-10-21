Moradores do bairro dos Freitas, na zona norte de São José dos Campos, completaram cinco dias enfrentando problemas com a falta de água nesta quarta-feira (21). O desabastecimento começou na última sexta-feira (16) e continua prejudicando famílias que vivem na Rua Dona Linda e na Travessa Jesus de Nazaré.

Apesar das promessas de normalização feitas pela Sabesp, moradores afirmam que o problema ainda não foi resolvido. Segundo uma moradora, a concessionária havia informado que o fornecimento seria restabelecido na terça-feira (20), mas a previsão não se confirmou.

"Desde sexta-feira estamos sem água. A Sabesp informou ontem que seria restabelecida, mas não aconteceu. Hoje deram a mesma resposta", relatou a moradora nesta quarta-feira.