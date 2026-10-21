Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aposta em vídeos ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ampliar sua votação no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Ele disputa o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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As gravações são direcionadas a municípios da região e contam com a divulgação de prefeitos, que reforçam a estratégia de aproximar a candidatura do senador das administrações municipais.