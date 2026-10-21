Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aposta em vídeos ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ampliar sua votação no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Ele disputa o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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As gravações são direcionadas a municípios da região e contam com a divulgação de prefeitos, que reforçam a estratégia de aproximar a candidatura do senador das administrações municipais.
As mensagens seguem um roteiro semelhante: Tarcísio cita o nome da cidade, destaca as ações do governo estadual e pede votos para Flávio Bolsonaro. A estratégia busca associar a candidatura do senador à gestão paulista e defender que o alinhamento entre os governos estadual e federal pode facilitar a chegada de investimentos e a realização de projetos nos municípios.
Os vídeos foram publicados por prefeitos de cidades importantes da região, como Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos; Sérgio Victor (Novo), de Taubaté; Celso Florêncio (PL), de Jacareí; Ricardo Piorino (PL), de Pindamonhangaba; e Rodrigo Nascimento (PL), de Cunha.
Em uma das mensagens, os gestores destacam a parceria política com o governador e o senador. A publicação utiliza a expressão “caminhando juntas” para apresentar a aproximação entre as cidades e o governo estadual, além de defender o fortalecimento de alianças para o futuro.
Tarcísio pede votos para Flávio
Nas gravações, Tarcísio se dirige diretamente aos moradores de cada município e afirma que novas ações podem chegar às cidades caso haja alinhamento entre os governos estadual e federal.
“Agora muito mais vai vir por aí e vai ser muito mais fácil se a gente tiver o alinhamento do governo federal, se a gente tiver Flávio Bolsonaro presidente”, diz o governador em um dos vídeos.
Na sequência, Tarcísio pede apoio eleitoral ao senador e associa a eventual eleição de Flávio à possibilidade de ampliar a cooperação entre os diferentes níveis de governo.
“Com o governador Tarcísio e o presidente Flávio Bolsonaro juntos, a cidade vai ter um presidente que de verdade vai estender as mãos”, afirma. A mensagem termina com uma referência direta ao município citado na gravação: “O Brasil vai vencer porque [nome da cidade] vai vencer”.
Flávio teve 57% dos votos na RMVale
A estratégia se apoia no desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). O senador recebeu 838.166 votos, o equivalente a 57,76% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 472.162 votos, ou 32,54%.
A diferença entre os dois candidatos chegou a 366.004 votos. A região contabilizou 1.451.148 votos válidos, enquanto 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto. A abstenção foi de 399.897 pessoas, equivalente a 20,74% do eleitorado apto.
Entre os municípios da RMVale, Taubaté registrou uma das maiores vantagens percentuais de Flávio sobre Lula. O candidato do PL alcançou 60,12% dos votos válidos, contra 28,74% do petista.
Igaratá e Caçapava também tiveram votações expressivas para o senador. Em Igaratá, Flávio obteve 61,07%, ante 29,92% de Lula. Em Caçapava, foram 60,57% para o candidato do PL e 29,50% para o presidente.
Nas maiores cidades da região, Flávio também venceu com margem significativa. Em São José dos Campos, recebeu 240.721 votos, correspondentes a 57,35% dos válidos, enquanto Lula teve 136.451 votos, ou 32,51%.
Em Jacareí, o senador somou 75.767 votos (58,26%), contra 41.901 (32,22%) do petista.
Apesar da vantagem regional, Lula venceu em três municípios: Areias, São José do Barreiro e Bananal. Em Areias, o presidente alcançou 53,07% dos votos válidos, contra 39,24% de Flávio. Em São José do Barreiro, Lula teve 47,71%, enquanto o candidato do PL registrou 45,66%. Em Bananal, o resultado foi de 47,50% para o petista e 45,66% para o senador.
Tarcísio também venceu na região
O desempenho de Flávio acompanha a votação expressiva de Tarcísio de Freitas na RMVale. Na disputa pelo governo paulista, o governador recebeu 957.333 votos, equivalentes a 70,10% dos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) somou 397.326 votos, ou 29,09%.
Igaratá apresentou o maior percentual para Tarcísio na região, com 77,02% dos votos válidos. Na sequência apareceram Campos do Jordão, com 76,66%, e Natividade da Serra, com 76,33%.
Nas principais cidades da RMVale, o governador também venceu com vantagem. Em São José dos Campos, Tarcísio recebeu 273.010 votos (68,78%), contra 120.364 (30,32%) de Haddad.
Em Taubaté, o governador alcançou 73,62%, com 121.019 votos, enquanto o candidato petista teve 41.956 votos (25,52%). Em Jacareí, Tarcísio somou 84.349 votos (69,04%), ante 36.680 (30,02%) de Haddad.